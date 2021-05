Tourismusverband pocht auf klares Datum für Saison-Einstieg

Schwerin. Der Landestourismusverband fordert von der Landesregierung ein klares Datum für den Start in die Tourismussaison. "Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen Tagen Boden verloren", sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Tobias Woitendorf, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der Verband hat ein Stufenmodell erarbeitet und schlägt die Wiederaufnahme des Tourismus in zwei Schritten vor. Zunächst sollen demnach Menschen nach MV reisen dürfen, die aus einem Landkreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 kommen und einen negativen Corona-Test vorweisen können. Geimpfte und Genesene sollen laut dem Modell ebenfalls mit einem entsprechenden Nachweis im Nordosten Urlaub machen können.

Als möglichen Startzeitpunkt nannte Woitendorf den 23. Mai - die gültige Corona-Landesverordnung ist noch bis zum 22. Mai datiert. In einem zweiten Schritt sollen dann - spätestens zu Beginn der Schulsommerferien - auch Menschen aus Gebieten in den Nordosten kommen dürfen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt.

Das Modell sieht zudem die Öffnung von Gastronomie und Handel vor. Shoppen und die Nutzung von Außengastronomie soll nach Vorstellungen des Verbandes auch ohne negativen Corona-Test für die Kunden möglich sein, bei der Innengastronomie soll dieser hingegen notwendig sein.

Insbesondere der Tourismus drängt auf einen klaren Fahrplan, wann wieder Gäste in dem Urlaubsbundesland aufgenommen werden können. Im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein wurden wegen der niedrigeren Sieben-Tage-Inzidenz bereits Lockerungen für den Tourismus angekündigt, die inzwischen teilweise greifen.

Am Dienstag berät die Landesregierung über mögliche Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie. Lockerungen in Schulen und Kitas gelten als wahrscheinlich, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte stets betonte, dass diese Bereich oberste Priorität hätten.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-543280/2