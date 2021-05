Gefangener in JVA Bützow gestorben

Bützow. In der Justizvollzugsanstalt Bützow ist am Samstag ein Gefangener tot aufgefunden worden. Der 58-Jährige habe beim morgendlichen Kontrollgang leblos in seinem Bett gelegen, teilte das Justizministerium am Montag mit. Es gebe bisher keine Hinweise auf einen unnatürlichen Tod, routinemäßig werde der Leichnam aber noch obduziert. Der Mann saß den Angaben zufolge seit 2015 wegen Totschlags und Körperverletzung im Gefängnis. Nach seiner Haftzeit sollte er in Sicherungsverwahrung kommen.

