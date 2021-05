Verfolgungsjagd ohne Führerschein

Waren. Am frühen Sonntagabend haben sich zwei Männer in Mecklenburg-Vorpommern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Im Ortseingang von Peckatel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sei es dem Fahrer gelungen, Straßensperren der Polizei zu umfahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Später sei der Wagen bei überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gefahren.

Die beiden polizeibekannten Männer - ein 25-Jähriger und ein 22-Jähriger - wurden den Angaben zufolge vorläufig festgenommen. Der Fahrer soll unter Drogeneinfluss gestanden haben. Demnach hatte er keinen Führerschein, das Auto sei nicht für den Verkehr zugelassen und das Nummernschild geklaut gewesen. Gegen die beiden wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt.

