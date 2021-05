Pasewalk. GPS-Geräte aus zwei Traktoren sind in der Nacht zum Sonntag in Nieden bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Scheune eines Landguts, in der die Traktoren abgestellt waren. Es entstand ein Sachschaden von 24 000 Euro. Polizeibeamte sicherten Spuren, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

