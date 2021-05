Besuchereinbruch: Zoo Schwerin reduziert Öffnungszeiten

Schwerin. Aufgrund eines massiven Besuchereinbruchs bleibt der Schweriner Zoo von kommender Woche an montags bis donnerstags geschlossen. Seit das neue Bundesinfektionsschutzgesetz einen negativen Corona-Test für den Zoobesuch bei einer lokalen Inzidenz von über 100 vorschreibe, sei die Zahl der Gäste deutlich gesunken, teilte Zoodirektor Tim Schikora am Donnerstag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in Schwerin am Mittwoch 130,7.

Das Fernbleiben der Besucher zur Hauptsaison trotz Öffnung sei für den Zoo eine Katastrophe, so Schikora. Aufsichtsratschef Silvio Horn erklärte, die tageweise Schließung sei eine betriebswirtschaftlich notwendige Maßnahme, um die Kosten im Griff zu halten.

An Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen öffne der Zoo zur gewohnten Zeit, hieß es weiter. An den Wochenenden und Feiertagen werde es die Möglichkeit geben, sich auf dem Zooparkplatz auf eine Covid-19-Infektion testen zu lassen. Der Zoo gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Landeshauptstadt, besonders für Familien.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-495713/2