Glawe: Land wird Modellregionen für Tourismus entwickeln

Schwerin. In der Diskussion um Öffnungsszenarien hat Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) angekündigt, bei weiter fallenden Corona-Inzidenzen touristische Modellregionen entwickeln zu wollen. "Die Verhandlungen laufen", sagte Glawe am Donnerstag. Bei den Modellregionen werde es um die Küste und um das Binnenland gehen. "Wir werden vor dem 22. Mai eine Antwort geben." An diesem Tag läuft die derzeit gültige Lockdown-Regelung aus. Beim Vergleich mit Schleswig-Holstein verwies Glawe darauf hin, dass dort die Inzidenz deutlich niedriger als in Mecklenburg-Vorpommern ist.

Zuvor hatte Staatskanzleichef Heiko Geue angekündigt, schon zu Pfingsten regionalen Tourismus zulassen zu wollen. Grund seien die sinkenden Fallzahlen. "Das ermöglicht uns, den Tourismus in Modellregionen mit stabil niedriger Inzidenz bereits ab Pfingsten zuzulassen", sagte Geue der "Schweriner Volkszeitung" (Donnerstag). Modellprojekte würden vorbereitet.

