Diebe gefilmt: Quad im Wert von 17 000 Euro weggeschoben

Neubrandenburg. Ein hochwertiges Quad haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Küssow bei Neubrandenburg gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter trotz einer Umzäunung auf das Grundstück vor und schoben das etwa 17 000 Euro teure Fahrzeug weg. Um Lärm zu vermeiden, könnte das Gefährt anschließend mit einem anderen Fahrzeug weggebracht worden sein. Eine Kamera habe das Ganze auf dem privaten Grundstück aber gefilmt, weshalb die Tatzeit mit etwa 4.35 Uhr angegeben werden konnte. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die Verdächtiges in dem Ortsteil an der Bundesstraße 104 wahrgenommen haben.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-492212/3