Ausstellung zum 125. Geburtstag von Otto Niemeyer-Holstein

Koserow. Der Usedomer Künstler Otto Niemeyer-Holstein soll von Dienstag an mit einer neuen Ausstellung gewürdigt werden. Zum 125. Geburtstag des Malers sollen vor allem Werke aus seiner Spätphase im Atelier in Lüttenort (Koserow/Insel Usedom) gezeigt werden, sagte Museumsleiterin Franka Keil am Donnerstag. Niemeyer-Holstein (1896-1984) gehörte nach ihren Worten zur "Verlorenen Generation", die beide Weltkriege erleben musste. "Durch diese Schicksale kann man das 20. Jahrhundert besser verstehen", sagte Keil. Wie andere Maler des Expressiven Realismus auch, habe Niemeyer-Holstein sich an der Realität der Natur festgehalten, um die Gräuel des Krieges zu verarbeiten. Vergänglichkeit sei ein zentrales Motiv.

In der Nazizeit galt seine Kunst als "entartet" und die Gestapo verdächtigte seine Frau, jüdisch zu sein. Mit etwas Landwirtschaft und Tierhaltung hielt er sich in dieser Zeit über Wasser. Nach dem Krieg fuhr er zahlende Kundschaft mit seinem Segelboot über das Usedomer Achterwasser. In der DDR wurde er Professor und Mitglied der Akademie der Künste - trotzdem überwachte ihn die Stasi mit 14 Spitzeln, observierte ihn und hörte ihn ab, sagte Keil. Grund war offenbar ein kleines Privatkonzert mit Wolf Biermann, das Niemeyer-Holstein in seinem Haus veranstaltet hatte. Niemeyer-Holstein und seine Frau Annelise starben 1984 und sind in Benz auf Usedom begraben.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-491938/2