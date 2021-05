Linke: Abschaffung des Numerus clausus beim Lehramtsstudium

Schwerin. Die Linksfraktion im Schweriner Landtag fordert die Abschaffung der Zulassungsbeschränkungen für Lehramtsstudiengängen durch einen zu schlechten Notenschnitt. Nach wie vor blockierten diese einen Teil der Studiengänge, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Montag. So seien im Nordosten die Fächer Biologie, Englisch sowie Sozialkunde zulassungsbeschränkt und für Interessierte, die einen schlechteren Notenschnitt haben als andere, nur über Umwege oder gar nicht erreichbar.

Dies führt dazu, dass in andere Studiengänge ausgewichen wird und die Plätze als "Parkmöglichkeit" genutzt werden, wie aus dem Antrag der Oppositionspartei hervorgeht. Die Zulassungsbeschränkung reguliere somit nicht, sie verschiebe und verlagere nur. Über den Antrag wird der Landtag in Schwerin laut vorläufiger Tagesordnung an diesem Donnerstag beraten.

