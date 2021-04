Krankenhäuser Wachsende Auslastung der Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern

Eine Pflegekraft steht im Infektionszimmer für Covid-19-Patienten in einer Klinik in Rostock.

Die Belastung in den Kliniken steigt weiter, in Rostock soll eine weitere Corona-Station geschaffen werden. Weil die speziellen Beatmungsmaschinen knapp werden, will das Land mehr beschaffen.