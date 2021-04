Agrar Mikroplastik in hoher Dosierung hemmt Keimfähigkeit von Gras

Die Gefahren durch Plastik und dessen Abbauprodukte in der Umwelt sind seit langem bekannt. Schlagzeilen macht das Problem beispielsweise durch die riesigen Abfallwirbel in den Ozeanen. Mögliche Probleme in der Landwirtschaft sind noch kaum erforscht.