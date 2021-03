Gesundheit MV-Gipfel berät über weitere Schritte in Corona-Krise

Ein Schild mit der Aufschrift "Geschlossen" hängt an der Tür eines Gschäft.

Wie geht es weiter mit dem Alltagsleben in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Krise? Tourismus und Gastgewerbe rufen nach klaren Öffnungsperspektiven. Allerdings steigen die Infektionszahlen stark - sogar in Rostock.