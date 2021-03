Gesundheit Glawe: 3000 Impfdosen an Hausärzte ausgeliefert

Es ist ein erster kleiner Schritt, die Corona-Schutzimpfungen in die Fläche zu tragen. In Mecklenburg-Vorpommern ging jetzt ein Starterpaket mit Astrazeneca-Impfstoff an Hausärzte. Doch das Impftempo kann damit nicht gesteigert werden.