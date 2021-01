Minister gibt Ausblick auf Arbeitsmarkt 2021

Schwerin. Die Corona-Krise hat 2020 deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt auch in Mecklenburg-Vorpommern hinterlassen, und Besserung ist kurzfristig nicht in Sicht. Vor dem Hintergrund der nun drohenden weiteren Einschränkungen für Teile der Wirtschaft wollen Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und die Regionaldirektorin der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, heute in Schwerin einen Ausblick auf das neue Jahr geben.

Infolge der Corona-Pandemie hatte der kontinuierliche Aufschwung am Arbeitsmarkt im Vorjahr ein jähes Ende gefunden. Im Dezember waren im Nordosten 65 100 Menschen ohne Arbeit und damit 7000 mehr als ein Jahr zuvor. Nur mit Hilfe der umfangreichen Kurzarbeiterregelungen, bei der Lohnkosten vom Bund finanziert werden, konnte ein stärkerer Anstieg verhindert werden.