Online: Kostümverkauf des Rostocker Volkstheaters

Ulrich K. Müller (l-r), Schauspieler, im Kostüm der Herzdame aus "Alice im Wunderland", und Klara Eham, Schauspielerin, in einem Kleid aus dem Stück "Es war die Lerche" warten in der Kleiderkammer des Volkstheaters auf ihren Fototermin.

Der Kostümverkauf des Rostocker Volkstheaters lockte in den vergangenen Jahren immer viele Interessenten an. In diesem Jahr ist das Theater coronabedingt aber zu, der Verkauf erfolgt übers Internet.