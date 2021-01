Hochrisiko-Landkreis Seenplatte öffnet zweites Impfzentrum

Waren. Der bisher einzige Corona-Hochrisiko-Landkreis im Nordosten, die Mecklenburgische Seenplatte, eröffnet am Dienstag sein zweites Impfzentrum. Dafür wurde die Sporthalle der Beruflichen Schule in Waren an der Müritz hergerichtet, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Bisher impfen an der Seenplatte mobile Teams, wie in anderen Kreisen auch. Auch an Krankenhäusern sowie am Flughafen Trollenhagen bei Neubrandenburg wird gegen Corona geimpft. Anlass für die Einrichtung des zweiten Impfstandortes sind die weiten Entfernungen in dem nach Fläche größten Landkreis in Deutschland, der 5500 Quadratkilometer umfasst.

So liegen allein zwischen beiden Impfzentren rund 50 Kilometer. Aus einigen Orten, die wiederum bis zu weitere 50 Kilometer weg liegen, könnten Einwohner die Impfzentren ohne Auto kaum an einem Tag mit öffentlichen Verkehrmitteln erreichen und wieder zurückkommen. Im Kreis leben derzeit rund 260 000 Menschen, wovon ein hoher Anteil zu den Älteren zählt. Am Donnerstag sind laut Landkreis rund 240 Einwohner geimpft worden, insgesamt beläuft sich die Zahl bereits auf mehr als 3500 Einwohner.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war vor einer Woche auf über 200 gestiegen und lag zuletzt bei 223,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Am zweithöchsten im Land lag der Wert im Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim mit 149,2. In den Nachbarkreisen in Brandenburg war er noch deutlich höher.