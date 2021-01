Landesarmutskonferenz: Auszahlung von Mittagessen-Zuschuss

Schwerin. Beim geförderten Mittagessen für arme Kinder wächst der Druck auf die Politik, den betroffenen Familien die Hilfe während des Corona-Lockdowns auszuzahlen. Die Landesarmutskonferenz Mecklenburg-Vorpommern schloss sich am Freitag einer entsprechenden Forderung des Landesjugendringes an. Seit dem zweiten harten Lockdown, der Mitte Dezember begann, spitze sich die Lage für Familien mit geringem Einkommen immer weiter zu, sagte der Sprecher der Landesarmutskonferenz, Benno Gierlich, am Freitag.

Aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes können Kinder aus Familien mit Hartz-IV-Bezug oder geringem Einkommen ein gefördertes Mittagessen in Kita und Schule bekommen. Angesichts der Corona-Pandemie appelliert die Landesregierung derzeit jedoch dringend an die Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu behalten. Für die Klassen 7 bis 9 an den Regionalen Schulen sowie 7 bis 11 an den Gymnasien besteht gar keine Möglichkeit, in die Schule zu gehen.

"Wenn Mittel, die hierfür zur Verfügung stehen, derzeit nicht als Sachleistung ausgereicht werden können, müssen sie den Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden", forderte Gierlich. So wie es jetzt laufe, verschärfe die Pandemie die Ungleichverhältnisse im Aufwachsen von jungen Menschen zusätzlich.