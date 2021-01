Neues Institut an der Uni Rostock gegründet

Rostock. An der Universität Rostock ist ein neues Institut für Windtechnik, Energiespeicherung und Netzintegration (Iwen) gegründet worden. Das Iwen soll die Forschung und Lehre auf dem Gebiet der regenerativen Energien und nachhaltigen Energieversorgung sowie den Technologietransfer an der Universität fördern, hieß es am Donnerstag. Es ermögliche der Universität, einen direkteren Zugang zum Stand der Technik in den für die Energiewende besonders relevanten Bereichen zu erreichen. Für Studierende werden sich ideale Optionen für Abschlussarbeiten und für Absolventen ausgezeichnete Einstiegsmöglichkeiten in die Forschung ergeben.

( dpa )