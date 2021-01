Hansa Rostock mit Erfolgself nach Lübeck: Horn fällt aus

Rostock. Hansa Rostock kann zum Hinrundenabschluss der 3. Fußball-Liga am kommenden Samstag (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) beim VfB Lübeck mit der Erfolgself der vergangenen Wochen antreten. "Ganz große Veränderungen sind nicht geplant. Aber es macht immer Sinn, ein oder zwei Positionen zu überdenken", sagte Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

Neben den Langzeitverletzten Nils Butzen (Schambeinprobleme), Maurice Litka (Kreuzbandriss) und Max Reinthaler (Aufbautraining nach Sehnenanriss im Oberschenkel) fehlt lediglich Luca Horn, der Adduktorenbeschwerden hat. Der Mittelfeldspieler ist aber ohnhin nicht erste Wahl.

Zur Startelf dürfte auch wieder Neuzugang Simon Rhein gehören, der sich am vergangenen Samstag beim 1:0 über die SpVgg Unterhaching bei seinem Debüt auf Anhieb als Verstärkung erwies. Lion Lauberbach - zu Jahresbeginn vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen - muss auf der linken offensiven Außenbahn eventuell für Korbinian Vollmann Platz machen.

Trainer Härtel sieht seine Elf beim abstiegsgefährdeten Aufsteiger, der die vergangenen vier Partien ausnahmslos verloren hat, in der Favoritenrolle. "Lübeck hat einen großen Kader und ist in der Lage, auf die physische Belastung zu reagieren. Trotzdem: Die englische Woche vom VfB kann ein Mini-Vorteil für uns sein", sagte der 51-Jährige vor dem Nordderby an der Lübecker Lohmühle.