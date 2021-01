Neuer Geflügelpest-Ausbruch im Landkreis Rostock

In einem Betrieb in Kobrow wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. Nun müssen 37.000 Legehennen getötet werden.

Kobrow. In einem Legehennenbetrieb in Kobrow bei Laage (Landkreis Rostock) ist das Geflügelpestvirus H5N8 festgestellt worden. "Der Betrieb ist gesperrt, für den Umkreis von 3000 Metern werden ein Sperrbezirk und für den Umkreis von 10.000 Metern ein Beobachtungsgebiet festgelegt", teilte das Agrarministerium am Mittwoch mit.

Vogelgrippe: 37.000 Legehennen werden getötet

In den nächsten Tagen müssten insgesamt 37.000 Legehennen aus zwei Stallgebäuden getötet werden. Der Betrieb sei ursprünglich eine Freilandhaltung.

Im Sperrbezirk und dem Beobachtungsgebiet liegen 362 gemeldete Geflügelhaltungen. Alle Bestände sind dem Veterinäramt unverzüglich zu melden. Sämtliches Geflügel müsse aufgestallt werden oder in gegen Wildvögel gesicherten und überdachten Anlagen zu halten.

Landwirtschaftsminister: "Ruhe war trügerisch"

"Wie wir erleben müssen, hatte sich das Geflügelpestgeschehen nur scheinbar beruhigt. Die Ruhe war trügerisch", sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD).

Er appellierte an professionelle Geflügelhalter und Hobbyhalter. "Bleiben Sie wachsam und vermeiden Sie alles, was einem Eintrag der Viren in Ihre Haltungen Vorschub leisten könnte."

( dpa )