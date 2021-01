Dreijähriger von Auto angefahren: Schwer verletzt

Greifswald. Ein dreijähriger Junge ist auf Höhe einer Verkehrsinsel in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 49-Jährige sei mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag trotz Vollbremsung mit dem Kind zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Junge wurde in ein Klinikum gebracht.

Die Verkehrsinsel sei zum Zeitpunkt des Unfalls von mehreren Passanten zum Überqueren der Fahrbahn genutzt worden, hieß es. Der Junge sei auf einem Laufrad weiteren Fußgängern gefolgt. Seine Mutter habe ihn nicht mehr festhalten können.