Mehr als 30 000 Denkmäler in MV unter Schutz: Zahl gesunken

Schwerin. Die Zahl der Denkmäler in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr leicht geschrumpft. Ende 2020 waren in den Listen der Landkreise, kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen Städte 31 231 besonders schützenswerte Bauten eingetragen, 11 weniger als ein Jahr zuvor, wie Landeskonservatorin Ramona Dornbusch der Deutschen Presse-Agentur sagte. "30 Denkmale wurden neu in die Denkmallisten aufgenommen, 41 mussten gelöscht werden."

Ausnahmsweise gelöscht werden könne ein Denkmal, wenn an ihm nicht mehr ablesbar sei, was seinen Wert ausmacht, etwa weil es einsturzgefährdet ist oder nicht mehr gerettet werden kann. Das betraf im vergangenen Jahr zum Beispiel mehrere Wohnhäuser in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Bützow (Landkreis Rostock) und Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Damit gehe immer auch Erinnerung und gewachsenes Stadtbild verloren, so Dornbusch. Als besonders tragisch bezeichnete sie den Verlust einer 1926 für die Herstellung und Unterbringung eines Zeppelins errichteten Luftschiffhalle in Suckow, einem Ortsteil von Güstrow (Landkreis Rostock).