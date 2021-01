Gesundheit 433 Corona-Neuinfektionen in MV am Dienstag: 7 weitere Tote

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag 433 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, stieg damit die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen auf 15 325. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen stieg am Dienstag um 7 auf 261 seit Beginn der Pandemie.

Als genesen gelten 11 521 Betroffene. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) sank auf 122. Am Dienstag vor einer Woche lag dieser Wert laut Lagus bei 96,4.

Den höchsten Inzidenz-Wert hat weiter der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 227,5. Der Wert für die Hansestadt Rostock lag mit 45,4 erneut unter der wichtige 50er-Grenze.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten stieg seit Montag um 25 auf 338, die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen stieg ebenfalls: um 10 auf 86.