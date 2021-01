Rehna. Bei Rehna (Nordwestmecklenburg) ist nach einem Gasaustritt am Dienstagnachmittag die Bundesstraße 104 vollgesperrt worden. Der Austritt befinde sich in einem Gewerbegebiet an der Gletzower Straße, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auf Twitter forderte die Polizei Autofahrer dazu auf, Rehna zu umfahren. Polizei, Feuerwehr und ein Gasversorger seien vor Ort. Zum Ursprung des Gases konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Anwohner hätten nicht evakuiert werden müssen.

( dpa )