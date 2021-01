Kartoffellaster verunglückt: Fahrer verletzt

Jürgenstorf. Ein umgestürzter Kartoffellaster hat am Dienstag mehr als sieben Stunden den Verkehr auf der Bundesstraße 194 blockiert. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war der Fahrer am Morgen mit dem tonnenschweren Gefährt bei Jürgenstorf (Mecklenburgische Seenplatte) nach rechts von der Straße abgekommen und in den Graben gestürzt. Dabei wurde der 60-jährige Fahrer eingeklemmt, verletzt geborgen und in eine Klinik gebracht. Wegen der komplizierten Verhältnisse habe die Bergung und Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe bis in den Nachmittag gedauert. Die tonnenschwere Kartoffelladung habe auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden müssen. Die Unfallursache sei aber noch unklar.

( dpa )