445 bis 29,8: Regionale Coronazahlen im Hochrisikokreis

Neubrandenburg. Der einzige Hochrisiko-Kreis im Nordosten, die Mecklenburgische Seenplatte, hat erstmals regionale Corona-Infektionszahlen für Amtsregionen vorgelegt. Danach schwanken die "rechnerischen Sieben-Tage-Inzidenzen" der Corona-Fälle extrem: zwischen 445 in der Stadt Demmin und 29,8 im Amt Penzliner Land, wo es nur zwei Fälle gab. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Auflistung (Stand 11.1.) hervor. Besonders hoch ist die Inzidenz auch in den Amtsregionen Feldberger Seenlandschaft an der Grenze zu Brandenburg mit 431 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner pro Woche und Friedland mit 370.

Im gesamten Landkreis, der mit 5500 Quadratkilometer doppelt so groß ist wie das Saarland, aber deutlich dünner besiedelt, lag die Inzidenz zuletzt bei 235. Seit vergangenem Freitag wurden eine Reihe von strengeren Regeln erlassen, darunter ein nächtliches Ausgangsverbot und eine Einreisesperre für Auswärtige ohne triftigem Grund. Zudem wurde der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um die Meldeadresse begrenzt, sofern keine wichtigen Gründe wie die Arbeit vorliegen.