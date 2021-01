SSC-Trainer Koslowski hat Respekt vor Stuttgart

Hamburg. Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin sehen der Nachholpartie gegen den Allianz MTV Stuttgart am Donnerstag (20.30 Uhr) mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und großem Respekt entgegen. "Sie sind aktuell das Maß aller Dinge in der Liga und in der Spitze wie auch in der Breite sehr stark aufgestellt", sagte Felix Koslowski am Dienstag mit Blick auf den Spitzenreiter. Allerdings betonte der SSC-Coach auch: "Wir wissen aber auch, dass wir Qualität haben."

Koslowski hofft, dass er wieder auf Romy Jatzko und Anna Pogany zurückgreifen kann. Beide hatten aufgrund leichter Erkältungssymptome beim 3:0-Sieg am Samstag gegen Straubing gefehlt, sind aber wieder im Training. Fraglich ist der Einsatz von Lauren Barfield, die Rückenprobleme hat.

Am Donnerstag kommt es zu einem Wiedersehen mit Tore Aleksandersen, der von 2003 bis 2008 und von 2010 bis 2011 Chefcoach in Schwerin war. "Ich glaube, es hängt nicht so sehr davon ab, was die Trainer machen, sondern was die Spielerinnen auf dem Feld tun", sagte Koslowski, der viele Jahre Co-Trainer des Norwegers war.

Das bislang letzte Duell gegen Stuttgart hatte der SSC mit 3:1 für sich entschieden. Allerdings liegt dieses Aufeinandertreffen, bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, bereits 390 Tage zurück.