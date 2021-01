Hunde attackieren Polizisten: Ein Tier getötet

Alt Damerow. Mit Schüssen aus ihren Dienstwaffen haben Polizisten im Landkreis Ludwigslust-Parchim den Angriff von zwei wildernden Hunden abgewehrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend in Alt Damerow bei Domsühl. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil die ausgerissenen Husky-Schäferhund-Mischlinge bereits fremde Hühner totgebissen hatten. Als die Beamten kamen, waren die Hunde über eine Katze hergefallen und hätten die Beamten attackiert.

Ein Hund erlag den Schüssen, der zweite Hund flüchtete, obwohl er verletzt wurde. Ein Jäger sei auf der Suche. Die Tiere hätten weder Steuermarke noch ein Halsband getragen. Die Polizei ermittle den Halter, der sich wegen Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung verantworten soll.