Alkoholisierte Autofahrer trotz Ausgangssperre ertappt

Röbel/Neubrandenburg. Die Polizei hat an der Mecklenburgischen Seenplatte zwei Autofahrer ertappt, die trotz Ausgangssperre angetrunken zu einer abendlichen Spritztour unterwegs waren. Beide Männer - ein 37-Jähriger in Vipperow und ein 23-Jähriger in Neubrandenburg - müssten mit empfindlichen Geldstrafen rechnen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Ältere war der Polizei am Samstag gegen 22.00 Uhr auf der Bundesstraße 198 in Vipperow aufgefallen. Bei ihm wurden 1,25 Promille Atemalkohol gemessen, so dass er den Führerschein abgeben musste. Zudem habe er nicht begründen können, weshalb er trotz Ausgangssperre noch unterwegs war.

Der 23-Jährige, der kurz danach in Neubrandenburg auffiel, hatte einen Atemalkohol von 1,3 Promille und gar keine Fahrerlaubnis. Er müsse sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises verantworten. Wegen der hohen Infektionszahlen gilt seit Freitag an der Mecklenburgischen Seenplatte ohne "triftigen Grund" eine Ausgangssperre. Diese galt am Wochenende zwischen 20.00 und 6.00 Uhr.