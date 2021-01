Frau bei Schwerin getötet: Drei Verdächtige festgenommen

Friedrichsmoor/Schwerin. Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen hat die Polizei in der Region Schwerin drei Verdächtige vorläufig festgenommen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte, sollen die jungen Männer am Samstagabend einen Streit mit einer 66-Jährigen in Friedrichsmoor bei Schwerin gehabt haben, in dessen Folge die Frau starb. Bei einer Obduktion sollen Rechtsmediziner nun herausfinden, was die genaue Todesursache war.

Das Tötungsdelikt soll sich in dem Mehrfamilienhaus ereignet haben, in dem das Opfer wohl allein in einer Wohnung lebte. Ein Nachbar soll am Samstagabend einen vermutlich lautstarken Streit mitbekommen haben und hatte die Polizei alarmiert. Als die Beamten kamen, wurde die Frau tot gefunden. Weitere Details könne man mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht nennen. Die Einstufung als Tötungsdelikt gehe unter anderem auf die erste Begutachtung des Leichnams durch Rechtsmediziner am mutmaßlichen Tatort zurück.