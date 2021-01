Ein Blaulicht an einer Polizeistreife.

Kriminalität Frau in Ludwigslust-Parchim gewaltsam ums Leben gekommen

Friedrichsmoor. Eine Frau ist in Friedrichsmoor im Landkreis Ludwigslust-Parchim gewaltsam ums Leben gekommen. Die Tat ereignete sich am Samstagabend, wie ein Sprecher der Schweriner Staatsanwaltschaft am Sonntag sagte. Eine Obduktion solle nun die noch unklaren Hintergründe zu dem Tod aufklären. Nach Angaben des Sprechers wurde die Frau 1954 geboren. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" darüber berichtet.