Trainer Koslowski "verdammt stolz" auf SSC-Team

Schwerin. Nach dem geglückten Re-Start der Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin in die Bundesliga war Trainer Felix Koslowski voll des Lobes für sein Team. Mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:18) hatten die Mecklenburgerinnen am Samstagabend gegen NawaRo Straubing gewonnen. "Wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen wir in den vergangenen Wochen trainiert haben und wie lang diese Pause war, bin ich verdammt stolz auf die Leistung meiner Mannschaft heute", sagte der Coach.

Für den SSC war es das erste Punktspiel nach 42 Tagen, da sich das Team Anfang Dezember im Anschluss an die Champions-League-Hinrunde in Italien nach mehreren positiven Corona-Fällen zwei Wochen in Quarantäne hatte begeben müssen. Danach waren die Ligaspiele in Dresden und gegen Stuttgart ausgefallen, Mannschaftstraining war in dieser Zeit nicht möglich.

Besondere Freude empfand Marie Schölzel. Nach zweifachem Bänderriss im Pokal-Halbfinale gegen Dresden am 19. November des vergangenen Jahres feierte sie gegen Straubing ihr Comeback und wurde sogleich zur "wertvollsten Spielerin" gewählt. "Ich habe schon gehofft, dass ich nach der Verletzung schnell wieder spielen kann. Aber dass es heute schon so gut zusammengepasst hat, freut mich riesig", sagte sie.