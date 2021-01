Weitere verschärfte Corona-Regeln im Nordosten in Kraft

Die Corona-Infektionszahlen stiegen zuletzt auch in Mecklenburg-Vorpommern deutlich an. Daher müssen sich die Einwohner auf verschärfte Regeln einstellen, die am Sonntag in Kraft getreten sind.

Schwerin. Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns müssen sich seit Sonntag auf verschärfte Corona-Maßnahmen einstellen. Dazu zählen etwa härtere Kontaktbeschränkungen. So darf sich ein Haushalt nur noch mit einem weiteren Menschen treffen, zuvor waren noch fünf Menschen aus zwei Haushalten erlaubt. Für Kinder bis zwölf Jahre soll es laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) jedoch Ausnahmen geben. Diese werden nicht mitgezählt, sofern es für die Betreuung notwendig sei. Die neuen Regelungen gelten zunächst bis zum 31. Januar.

"Unabhängig von unseren Entscheidungen kommt es jetzt auf jede und jeden Einzelnen an. Ich bitte Sie, bleiben Sie zu Hause und treffen Sie, wenn es geht, niemanden" appellierte die Ministerpräsidentin am Freitagabend.

Einschränkungen gibt es ebenfalls in sogenannten Corona-Hochrisikogebieten, also dort, wo sich mehr als 200 Menschen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Mecklenburgische Seenplatte hatte in dieser Woche als erster Landkreis im Bundesland diesen Wert überschritten.

Dort dürfen die Wohnungen zwischen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Zudem wird der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um die Meldeadresse begrenzt, sofern auch hier keine wichtigen Gründe wie die Arbeit vorliegen. Dort können Eltern ihre Kinder nur noch in begründeten Ausnahmefällen in die Kita bringen. Dies gelte etwa für Alleinerziehende.

Zudem dürfen Menschen aus anderen Landkreisen nur in diese Gebiete kommen, wenn sie dort etwa arbeiten. Die Nutzung einer Zweitwohnung oder ein Tagesausflug sind laut Schwesig untersagt.

Die Abschlussklassen sollen am Montag indes landesweit wieder in die Schulen zurückkehren, in wenigen Monaten schreiben diese bereits ihre Prüfungen. Die übrigen Jahrgänge sollen zu Hause Aufgaben erledigen, für die Klassen 1 bis 6 ist jedoch eine Betreuung in den Schulen sichergestellt, falls Eltern ihre Kinder nicht betreuen können.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg auch am Samstag deutlich an, das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 243 Corona-Neuinfektionen. Am Freitag waren 400 Neuinfektionen gemeldet worden, am Samstag vor einer Woche 94. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion - insgesamt sind es nun 239 im Nordosten.