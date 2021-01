Gesundheit Zehntausende Corona-Kontaktpersonen in MV ermittelt

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern haben Gesundheitsämter bislang zehntausende Corona-Kontaktpersonen ermittelt. Demnach wurden in den Gesundheitsämtern der Stadt Rostock, der Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen bislang rund 26 200 Kontaktpersonen ermittelt, wie das Gesundheitsministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte. Die anderen drei Gesundheitsämter nannten zunächst keine Zahlen.

Das Ministerium wies jedoch darauf hin, dass zahlreiche Kontaktpersonen nicht mit eingerechnet werden. Wenn beispielsweise per Verfügung eine Schulklasse, Kita oder ein Pflegeheim in Quarantäne müsse, werde dies nicht einzeln erfasst.

Das Ermitteln von Kontaktpersonen gilt als eine der Hauptmöglichkeiten, um Corona-Infektionsketten nachzuverfolgen. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wird dies für die Gesundheitsämter jedoch immer schwieriger, in vielen Fällen ist dies mittlerweile nicht mehr möglich.