Glawe: Durchimpfung gegen Coronavirus bis Sommer leistbar

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat sein Vorhaben bekräftigt, dass spätestens bis zum Sommerausklang im September alle Impfwilligen im Land eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Die Impfungen seien gut angelaufen, Mecklenburg-Vorpommern habe dabei das bundesweit höchste Tempo angeschlagen. "Wir reden nicht so viel, wir arbeiten", sagte Glawe am Freitag in Schwerin. Eine Durchimpfung der Bevölkerung mit dem Effekt eines sogenannten Herdenschutzes sei bis zum Sommer "leistbar".

Entscheidend sei, dass der Nachschub mit Impfstoff an Fahrt gewinne. "Das andere kriegen wir logistisch im Land geregelt. Wir haben hochprofessionelle Leute", sagte Glawe. Es gebe eine hohe Bereitschaft ehemaliger Ärzte, die Impfkampagne zu unterstützen. Bislang hätten sich 500 gemeldet. Zudem sollten bei der erwarteten Bereitstellung von Impfstoffen, für die keine extreme Kühlung mehr nötig sei, auch 1000 Hausärzte einbezogen werden.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden seit Ende Dezember im Nordosten rund 24 00 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Mit 15 Impfungen pro 1000 Einwohner liegt Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland laut RKI an der Spitze. Der bundesweite Durchschnitt betrug demnach 5,7 Impfungen pro 1000 Einwohner.