Kommunalverband erwartet Bürgermeisterwahlen als Briefwahlen

Schwerin. Die bevorstehenden Bürgermeisterwahlen in Mecklenburg-Vorpommern werden nach Einschätzung des Städte- und Gemeindetags voraussichtlich reine Briefwahlen. Im ersten Halbjahr seien solche Wahlen unter anderem in Demmin, Altentreptow, Jarmen, Pingelshagen und Pinnow geplant. "Das ist als normale Urnenwahl zurzeit gar nicht vorstellbar oder würde zu einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung führen. Hier wäre die ausschließliche Briefwahl eine gute Alternative", sagte Klaus-Michael Glaser vom Kommunalverband am Freitag in Schwerin.

Allerdings muss der Landtag dafür noch die gesetzliche Grundlage schaffen. Anfang Dezember war der Entwurf eines neuen Wahlgesetz erstmals im Parlament diskutiert worden. Er wird nun in den Fachausschüssen beraten. Ziel ist es, als Reaktion auf die anhaltende Corona-Pandemie kontaktarme Wahlverfahren zu ermöglichen und so einen höheren Infektionsschutz zu gewährleisten. Dem Entwurf zufolge könnten Wahlen komplett als Briefwahl ohne Wahllokale stattfinden. Änderungen sind auch für die Aufstellung der Kandidaten geplant.

Glaser appellierte an die Landespolitiker, die Gesetzesänderung schnell zu verabschieden und das Innenministerium für weitere Detailregelungen zu ermächtigen. Die Bürgermeisterwahlen könnten dann auch "ein interessanter Probedurchlauf" für die Landtags- und Bundestagswahlen im September sein, falls die Pandemie doch länger andauern sollte als erhofft.