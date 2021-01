Grüne: Schulprüfungen in MV um vier Wochen verschieben

Schwerin. Wegen des coronabedingten Unterrichtsausfalls schlagen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern eine Verschiebung der bevorstehenden Abschlussprüfungen um vier Wochen vor. "Es ist zum Beispiel nicht notwendig, dass die reguläre Schulzeit der Abiturientinnen bereits Ende März endet, Ende April ist ebenso sinnvoll", erklärte der Grünen-Bildungsexperte Christopher Dietrich am Freitag in Schwerin. Damit könne die Vorbereitungszeit für die Prüfungen verlängert werden. Da das Schuljahr in anderen Bundesländern erst Ende Juli ende, gebe es durch spätere Prüfungen für Schüler im Nordosten auch keine Nachteile bei Bewerbungen um Ausbildungs- und Studienplätze.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) schloss im Live-Chat der "Schweriner Volkszeitung" eine Verlegung der Prüfungen nicht aus. "Wir haben das im vergangenen Jahr auch gemacht und werden es uns auch diesmal ansehen", sagte Martin. Zudem hätten die Lehrer mit Blick auf die coronabedingten Einschränkungen im Schulbetrieb schon im September Hinweise zu den Prüfungsschwerpunkten bekommen. Der Wert des Abiturs werde aber nicht verringert. "Corona-Abitur sollte kein Schimpfwort sein, sondern ein Lob", sagte Martin.

Wegen hoher Infektionszahlen war Mitte Dezember der Präsenzunterricht an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns ausgesetzt worden. Seither wurden Schüler ab Klasse sieben - wo möglich - zu Hause über das Internet unterrichtet oder bekamen Aufgaben. Allerdings sollen Schüler der Abschlussklassen 10, 12 und 13 von Montag an wieder in ihre Unterrichtsräume zurückkehren könne, um sich gezielt und unter direkter Anleitung der Pädagogen auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Gleiches gilt für die älteren Berufsschüler. Den bisherigen Planungen zufolge ist Mecklenburg-Vorpommern das erste Bundesland, in dem - schon im April - die Abiturklausuren und die Prüfungen für die Mittlere Reife geschrieben werden.