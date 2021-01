Hansa Rostock plant keine weiteren Neuzugänge

Rostock. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock wird sich in der laufenden Transferperiode nicht um jeden Preis personell verstärken. "Wir haben keine Not, noch weitere Transfers zu tätigen, warten aber auch ab, wie die kommenden Tage und Wochen verlaufen", sagte Trainer Jens Härtel am Donnerstag zwei Tage vor dem Jahresauftakt am Samstag (14.00 Uhr) im heimischen Ostseestadion gegen die SpVgg Unterhaching.

Die Hanseaten haben den wegen einiger Verletzungen dezimierten Kader in der kurzen Winterpause mit zwei Spielern ergänzt. Stürmer Lion Lauberbach ist vom Zweitligisten Holstein Kiel bis zum Saisonende ausgeliehen worden. Vom 1. FC Nürnberg wechselte Mittelfeldspieler Simon Rhein an die Küste.

Die Rostocker gehen mit Zuversicht in die Partie gegen die Bayern. "Wir sind sehr zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft. Alles, was wir vorhatten, konnten wir umsetzen", sagte Härtel über die kurze Vorbereitung auf den Rest der von Corona geprägten Saison. Eine leichte Aufgabe erwartet der 51-Jährige nicht. "Unterhaching ist sehr variabel. Die Mannschaft kann flach guten Fußball spielen, aber auch lange Bälle sind ein gutes Mittel", sagte der Hansa-Coach.