60 000 Euro für Künstlerstipendien in diesem Jahr

Schwerin. Künstlerinnen und Künstler Mecklenburg-Vorpommerns können in diesem Jahr Stipendien in Höhe von insgesamt 60 000 Euro erhalten. Bei einem sogenannten Arbeitsstipendium sei eine Zahlung von bis zu 5000 Euro möglich, teilte das Kulturministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Zudem könne es weitere Unterstützungen geben, etwa für Reisen.

Bewerbungen sind laut Ministerium noch bis kommende Woche Freitag möglich. Über die Vergabe entscheide dann eine Kommission. Voraussetzung für eine Bewerbung ist demnach, dass die Künstlerinnen und Künstler ihren Sitz und Wirkungskreis im Bundesland haben. "Die regulären Künstlerstipendien sind nicht zur Absicherung der künstlerischen Arbeit in einer Notlage durch die Corona-Pandemie gedacht. Sie dienen allein der künstlerischen Entfaltung", betonte Kulturministerin Bettina Martin (SPD).