Unbekannte randalieren am Impfzentrum Rostock

Am Impfzentrum in Rostock ist schon vor der Eröffnung randaliert worden. Die Höhe des Schadens und der Hintergrund sind noch unklar.

Rostock. Unbekannte haben am Impfzentrum in Rostock randaliert und Schäden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Rostock sagte, wird wegen Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ermittelt. Nach einer ersten Übersicht wurden zwei Feldheizgeräte der Bundeswehr und die dazugehörigen Warmluftverteiler umgestoßen, die ein großes geschlossenes Zelt vor dem eigentlichen Impfzentrum, der Messehalle, mit Wärme versorgen sollten. Dabei wurden Schläuche aus den Befestigungen an den Geräten und dem Zeltanschluss abgerissen.

Darüber hinaus öffneten der oder die Täter die Holzkisten, auf denen die Verteilergeräte gestanden haben, nahmen Material heraus und warfen davon Teile auf das Zeltdach. Zudem wurden Teile der Zeltplane aus der Befestigung am Boden herausgezogen. Ob die Täter ins verschlossene Innere des Zeltes gelangten oder gestört wurden und deshalb flüchteten, sei nicht klar. Techniker prüften nun, inwieweit die Heizgeräte wieder nutzbar gemacht werden können.

Die Heizgeräte waren nicht mit Kraftstoff befüllt, so dass kein Feuer ausgebrochen war. Der Fall sei einer Polizeistreife kurz nach Mitternacht aufgefallen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte die Sprecherin. Das Impfzentrum sei offiziell noch nicht eröffnet gewesen, die Stadt hatte aber Mitte Dezember 2020 den Standort schon bekanntgegeben. Hinweise, dass die Täter aus einer bestimmten Absicht heraus vorgegangen sind, gebe es bisher aber nicht.