Landtags-Sondersitzung zu Pandemie und Stiftungsgründung

Schwerin. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns kommt am heutigen Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. In einer Regierungserklärung will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Parlament über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie informieren. Bund und Länder hatten sich bei einem weiteren Corona-Gipfel am Dienstag auf die Fortführung des Lockdowns bis Ende Januar verständigt und zudem die Kontaktbeschränkungen verschärft. Allerdings hatte Schwesig auch angekündigt, bei den Schulen einen Sonderweg gehen zu wollen. So sollen Schüler, die 2021 ihre Abschlussprüfungen ablegen, ab Montag wieder zur Schule gehen können. Angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen gibt es allerdings auch Zweifel an diesem Schritt.

Den Abgeordneten des Landtags liegt zudem ein Antrag zur Errichtung einer Stiftung vor. Diese soll dem Umwelt-, Natur- und Klimaschutz verpflichtet sein, aber auch gewerbliche Aktivitäten entfalten können. Den Angaben zufolge sollen über die Stiftung auf Vorrat Bauteile und Maschinen gekauft werden, die für die Fertigstellung der umstrittenen Gasleitung Nord Stream 2 unerlässlich sind. Auf diese Weise sollen angedrohte Sanktionen der USA gegen am Bau der Ostsee-Pipeline beteiligte Firmen möglichst umgangen werden. Die mehrheitliche Zustimmung des Landtags zur Stiftungsgründung gilt als sicher.