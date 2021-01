Polizei fasst Zigarettenschmuggler an Grenze zu Polen

Bansin. Die Polizei hat auf der Insel Usedom einen Zigarettenschmuggler auf frischer Tat gefasst. Im Auto des 31 Jahre alten Mannes wurden am Dienstagabend knapp 75 000 Zigaretten entdeckt, die in 16 Kartons im Kofferraum lagen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Wagen des Mannes war in Bansin (Vorpommern-Greifswald) gestoppt worden. Zuvor hatten die Polizisten beobachtet, wie der Mann trotz der Corona-Einschränkungen illegal mit dem Kleinbus nach Polen gefahren und wieder zurückgekommen war.

Da er weder eine Erlaubnis noch einen negativen Coronatest vorweisen konnte, drohe ihm nun auch eine Quarantäne. Der Wert der Glimmstängel wurde mit knapp 17 000 Euro angegeben. Wegen der Corona-Regelungen kontrolliert die Polizei derzeit den grenzüberschreitenden Verkehr umfangreicher als sonst üblich.