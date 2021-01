Auto prallt gegen Lkw: Zwei Verletzte, 40 000 Euro Schaden

Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle.

Wolde. Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Sattelzug-Lastwagen sind zwischen Stavenhagen und Altentreptow am Mittwoch zwei Senioren verletzt worden. Der 76 Jahre alte Autofahrer und seine 80-jährige Beifahrerin kamen in eine Klinik, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Autofahrer war aus ungeklärter Ursache bei Wolde auf der Landesstraße 273 auf die Gegenfahrbahn geraten. Lastwagen und Auto mussten abgeschleppt werden. Die Straße war knapp zwei Stunden gesperrt, der Sachschaden wurde auf etwa 40 000 Euro geschätzt.