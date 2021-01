Lockdown: Eltern müssen Kinder für Kita-Betreuung anmelden

Schwerin. Eltern in Mecklenburg-Vorpommern müssen ihre Kinder für eine Betreuung in Kitas vor dem Hintergrund des verlängerten Lockdowns von kommender Woche an vorher anmelden. "Wir bitten aber alle Eltern dieses Angebot nur in Anspruch zu nehmen, wenn es beruflich gar nicht anders geht und keine Möglichkeit besteht, ihre Kinder zu Hause zu betreuen", erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in einer in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

Diese Regelung gilt demnach vom kommendem Montag bis zum 31. Januar. Das Formular können Eltern über die Homepage des Sozialministeriums oder der Kita erhalten. In diesem Formular kann dann angegeben werden, an welchen Tagen Eltern ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können. Als mögliche Optionen können berufliche Gründe oder familiäre/sonstige Gründe angekreuzt werden. Nach Angaben eines Sprechers muss es keinen Nachweis geben, dass Eltern sogenannten systemrelevanten Berufen, wie etwa in Krankenhäusern, nachgehen.

Die Ministerin betonte, dass es für die Betreuung der Kinder zu Hause weitere Unterstützung gibt. "Der Bund hat zugesagt, das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil und 20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende zu gewähren."

Mecklenburg-Vorpommern hatte Kitas zuvor bereits grundsätzlich offen gehalten, jedoch immer appelliert, die Kinder möglichst zu Hause zu lassen. Eine Einschränkung in der Betreuungszeit soll es laut Ministerium weiterhin nicht geben.