Diebe stehlen 350 Energydrinkdosen aus Supermarkt

Leezen. Die Mitarbeiterin eines Supermarktes in Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat zwei mutmaßliche Diebe mit ihrem Auto verfolgt und einen der beiden stellen können. Die beiden Männer sollen am Dienstag aus dem Supermarkt 350 Energydrinkdosen gestohlen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau hatte den Vorfall bemerkt und die 25 und 53 Jahre alten Männer vor dem Supermarkt angesprochen, daraufhin flüchteten sie zu Fuß.

Die Mitarbeiterin stieg danach ins Auto und stellte gemeinsam mit zwei Helfern einen der beiden Diebe, bis die Polizei eintraf. Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ihm wird nun Diebstahl vorgeworfen. Nach dem 25-Jährigen wird weiterhin gesucht.