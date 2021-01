Aufmerksamer Zeuge ruft Polizei: "Einbrecher" war Nachbar

Malchow. Ein besonders aufmerksamer Nachbar hat in der Nacht zu Mittwoch einen Polizeieinsatz in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) ausgelöst. Der Mann hatte gegen 2.00 Uhr nachts beobachtet, wie ein Mann auf den Balkon des Nachbarhauses kletterte und dort versuchte einzudringen, wie eine Polizeisprecherin in Röbel erklärte. Das gelang nicht, Fenster und Balkontür ließen sich nicht öffnen. Die alarmierten Beamten stellten den vermeintlichen Einbrecher am "Tatort": Es war der 20-jährige Wohnungsmieter.

Dieser war draußen unterwegs, hatte aber die Schlüssel vergessen. Das habe er den Polizisten glaubhaft nach Öffnung der Wohnungstür beweisen können. "Wir sind dem aufmerksamen Zeugen trotzdem dankbar, es hätte auch ein Einbruch sein können", sagte die Sprecherin.