Linke für Öffnung von Betriebskantinen

Schwerin. Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern fordert im verlängerten Lockdown eine Öffnung von Betriebskantinen. "Wenn Unternehmen weiterarbeiten sollen, dann müssen auch Betriebskantinen geöffnet bleiben. Diese sind dann systemrelevant und arbeiten ebenfalls mit Hygienekonzepten", sagte die Landtagsfraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Mittwoch in Schwerin.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf eine grundsätzliche Schließung von Betriebskantinen bis Ende Januar verständigt. In dem Beschlusspapier heißt es dazu: "Betriebskantinen werden geschlossen wo immer die Arbeitsabläufe es zulassen. Zulässig bleibt die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. Ein Verzehr vor Ort ist untersagt."