Dreikönigsverein erhält trotz Corona-Problemen hohe Spende

Neubrandenburg. Der Neubrandenburger Dreikönigsverein hat ungeachtet der Corona-Einschränkungen eine der höchsten Spenden seiner Geschichte erhalten. Wie der Vereinsvorsitzende und frühere Landtagspräsident Rainer Prachtl am Mittwoch sagte, wurden 75.000 Euro für die Projekte des Vereins - vor allem für das stationäre Dreikönigshospiz - gespendet. "Ich bin überwältigt von der Solidarität vieler Menschen in diesen schweren Zeiten", sagte Prachtl. Menschen aus sechs Bundesländern haben dazu beigetragen.

Der Dreikönigsverein ist eine der wichtigsten Sozialinitiativen in Mecklenburg-Vorpommern und richtet traditionell am 6. Januar ein Benefiztreffen aus, das 2021 zum ersten Mal in 30 Jahren ausfallen muss - wegen der Corona-Pandemie. Gespendet hätten die Menschen trotzdem, freute sich Prachtl. Mit dem Geld sollen vor allem die ambulante und stationäre Hospizarbeit sowie die Jugendbegegnungen mit Israel weiter abgesichert werden.

Zudem stehen umfangreiche Sanierungen im Dreikönigshospiz an, mit dessen Betrieb der Verein seit Jahren Maßstäbe in der stationären Betreuung von sterbenskranken Menschen setzt. Der Verein vergibt außerdem den ältesten Sozialpreis im Nordosten. Das Treffen am Dreikönigstag soll es 2022 wieder geben, Festredner soll der Publizist und frühere ZDF-Journalist Peter Hahne sein, der schon einmal großen Anklang gefunden hatte, wie Prachtl sagte. Im Festvortrag geht es um Werte und Orientierung in der modernen Gesellschaftsdebatte. Redner waren unter anderem Kardinal Reinhard Marx, Michail Gorbatschow, Angela Merkel, Roman Herzog, Wolfgang Schäuble, Wolfgang Thierse und Joachim Gauck, bevor er Bundespräsident wurde.