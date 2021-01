Schwesig hofft auf schnelleren Impfstoff-Nachschub

Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Bund aufgefordert, für einen schnelleren Nachschub mit Corona-Impfstoffen zu sorgen. "Wichtig ist, dass wir die Produktion der Impfdosen erhöhen, dass die Impfstoff-Beschaffung zügiger ist", sagte Schwesig am Dienstag nach neuerlichen Video-Beratungen der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Corona-Lage.

Mecklenburg-Vorpommern habe Impfkapazitäten geschaffen, die ausreichten, doppelte so viele Menschen zu impfen, wie derzeit Impfdosen zur Verfügung stehen. Nach den Worten von Schwesig haben Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zugesichert, dass die Bereitstellung deutlich besser werde.

Mecklenburg-Vorpommern hatte kurz nach Weihnachten in Seniorenheimen und Kliniken mit den Impfungen begonnen und dabei bundesweit das höchste Tempo an den Tag gelegt. Nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts hatte es bis Montag im Nordosten 8,6 Impfungen pro 1000 Einwohner gegeben, im Bundesschnitt waren es demnach 3,8. Laut Schwesig liegt der Schwerpunkt der Impfungen weiterhin auf den Pflegeheimen. Doch solle ungeachtet der Impfstoffknappheit am 12. Januar auch mit der Impfung von zu Hause lebenden Senioren in den Impfzentren des Landes begonnen werden.