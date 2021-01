Lockdown in MV bis Ende Januar verlängert

Schwerin. Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird in Mecklenburg-Vorpommern wegen weiter hoher Infektionszahlen bis zum 31. Januar verlängert. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstagabend in Schwerin nach den Beratungen von Bund und Ländern an. Der Lockdown war zunächst bis zum 10. Januar befristet gewesen. Die Kontaktbeschränkungen werden laut Schwesig verschärft. Künftig darf sich ein Haushalt demnach nur noch mit einer weiteren Person treffen. Zuvor waren es noch maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten.

( dpa )